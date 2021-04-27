СМИ опубликовали запись вероятного разговора Медведчука с главой российской «Транснефти». Они обсуждали «дело трубы»

Издание «Обозреватель» опубликовало запись возможного разговора нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и президента оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николая Токарева.
На записи люди с голосами, похожими на голоса Медведчука и Токарева, обсуждают «дело в отношении трубы», а также приезд первого в Россию «на следующей неделе». Разговор якобы состоялся в 2015 году.
После приветствия человек с голосом, похожим на голос Медведчука, говорит фразу «плюс семь», вероятно, подтверждая договоренность о встрече через неделю. Далее он говорит следующее: «Николай Петрович! Еще одно. Я тут разговаривал с нашим главным, да. Ну, еще на той неделе мы там беседовали. Ну, там же остановили… Перенесли это дело, да? По трубе, по трубе. И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду — я вам расскажу. Идеи».
Его собеседник с голосом, похожим на голос Токарева, уточняет: «Там сейчас все приостановлено?»
«Да, да, да, да, да. Это мы там. Он там контролирует лично. Ну да, как я вам и обещал. Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать», — отвечает человек с голосом, похожим на голос Медведчука, после чего прощается.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Трубопровод арестовали, а уже 16 апреля он получил нового управителя в лице компании «Укртранснафта».
- Вполне возможно, что Медведчук и Токарев обсуждали именно этот трубопровод. Дочерняя компания «Транснефти» помогала с тем, чтобы в указанный период труба не попала в госсобственность Украины. В 2017 году трубой завладела компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.