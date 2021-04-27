СМИ опубликовали запись вероятного разговора Медведчука с главой российской «Транснефти». Они обсуждали «дело трубы»

На записи люди с голосами, похожими на голоса Медведчука и Токарева, обсуждают «дело в отношении трубы», а также приезд первого в Россию «на следующей неделе». Разговор якобы состоялся в 2015 году.

После приветствия человек с голосом, похожим на голос Медведчука, говорит фразу «плюс семь», вероятно, подтверждая договоренность о встрече через неделю. Далее он говорит следующее: «Николай Петрович! Еще одно. Я тут разговаривал с нашим главным, да. Ну, еще на той неделе мы там беседовали. Ну, там же остановили… Перенесли это дело, да? По трубе, по трубе. И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду — я вам расскажу. Идеи».

Его собеседник с голосом, похожим на голос Токарева, уточняет: «Там сейчас все приостановлено?»

«Да, да, да, да, да. Это мы там. Он там контролирует лично. Ну да, как я вам и обещал. Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать», — отвечает человек с голосом, похожим на голос Медведчука, после чего прощается.