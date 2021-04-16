Арестованный «трубопровод Медведчука» получил нового управителя

Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными коррупционным путем, (АРМА) определило победителем конкурса на управление арестованной частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» компанию «Укртранснафта», владельцем которой является НАК «Нафтогаз».

Об этом сообщается на сайте АРМА.

В конкурсе участвовали только две компании «Укртранснафта» и «ПрикарпатЗападтранс», которая управляла трубопроводом до ареста.

В АРМА отметили, что победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия, а компании «ПрикарпатЗападтранс» решением Высшего антикоррупционного суда запрещено использовать или распоряжаться трубопроводом.

Теперь АРМА оценит активы победителя и стороны подпишут договор.

В «Укртранснафте» ожидают, что годовой доход от актива составит 29 млн гривен. Ожидаемые поступления в госбюджет — 2,5 млн грн.