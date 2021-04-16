Арестованный «трубопровод Медведчука» получил нового управителя

Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными коррупционным путем, (АРМА) определило победителем конкурса на управление арестованной частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» компанию «Укртранснафта», владельцем которой является НАК «Нафтогаз».
Об этом сообщается на сайте АРМА.
В конкурсе участвовали только две компании «Укртранснафта» и «ПрикарпатЗападтранс», которая управляла трубопроводом до ареста.
В АРМА отметили, что победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия, а компании «ПрикарпатЗападтранс» решением Высшего антикоррупционного суда запрещено использовать или распоряжаться трубопроводом.
Теперь АРМА оценит активы победителя и стороны подпишут договор.
В «Укртранснафте» ожидают, что годовой доход от актива составит 29 млн гривен. Ожидаемые поступления в госбюджет — 2,5 млн грн.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- 17 марта ВАКС отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании «ПрикарпатЗападтранс» на решение суда об аресте части нефтепродуктопровода, а уже 25 марта АРМА начала конкурс на управляющего.