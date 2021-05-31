Bihus.Info опубликовал новые «пленки Медведчука» о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и переговорах с боевиками

Журналисты Bihus.Info обнародовали третью часть записей телефонных разговоров нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука про угольные контракты и переговоры с боевиками и представителями правительства РФ.
С начала войны в 2014 году значительная часть украинского угля оказалась под контролем боевиков. Несмотря на то, что представители украинской власти уверяли, что покупать уголь у них не будут, Медведчук вел переговоры с главарем боевиков «ДНР» Александром Захарченко, «министром обороны ДНР» Владимиром Кононовым и «омбудсменом ДНР» Дарьей Морозовой.
На пленках слышно, как кум российского президента Владимира Путина говорит замглавы правительства РФ Дмитрию Козаку, что Украина будет закупать уголь у боевиков через фирму-посредника, после этого она будет продавать уголь «Центрэнерго».
Также Медведчук предлагал поставлять уголь в Украину «по бартеру», например, в обмен на продукты. Однако в России с таким предложением не согласились, отметив, что людям нужны деньги.
Кроме этого, Медведчук советовал Кремлю прекратить продажу своего угля, чтобы шантажировать Украину. Впоследствии политик заверил замглавы российского правительства Дмитрия Козака, что Украина готова платить, а возить наличные будет СБУ — «первый заместитель главы СБУ». Первый транш отправили боевикам 31 декабря 2014 года, а второй должен был быть 5 января.
Однако после поступления оплаты за уголь боевики не отправили его в Украину, потому Медведчуку пришлось просить Козака повлиять на них.
«По Донецку отгрузили только 27 вагонов — это на 1,5 млн гривен. А по Луганску вообще — даже еще транспорт не заказали и ничего не отгружали. Они передоплату получили 10 млн, по 5 млн, и мы собираемся завтра новый транш. А уголь только на 1,5 млн дали. И то эти вагоны еще даже не прошли эту... линию разграничения. То есть 27 вагонов отгрузили и все», — жаловался политик 4 января 2015 года в телефонном разговоре с замглавы правительства РФ.
Отметим, после этого разговора уголь таки отправили в полном объеме.
По данным Bihus.Info, Медведчук строил на поставках угля собственный бизнес. В частности, речь идет о двух компании из Гонконга, которые ранее уже возили уголь из России, но юридически причастность к ним кума Путина было сложно доказать, поскольку записаны не на него, — Arida Global Limited и Cortex Sales Limited. Посредничество на угле, по подсчетам журналистов, принесло Медведчуку примерно треть миллиарда гривен.
- Это не первые записи разговоров якобы Виктора Медведчука с российскими чиновниками, которые обнародованы в СМИ. Ранее публиковали разговора с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.
- Виктор Медведчук находится под домашним арестом по делу о государственной измене. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые уехали в Россию.
- 19 февраля СНБО ввела санкции против 8 человек (трое украинцев, пять россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.