Bihus.Info опубликовал новые «пленки Медведчука» о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и переговорах с боевиками

Также Медведчук предлагал поставлять уголь в Украину «по бартеру», например, в обмен на продукты. Однако в России с таким предложением не согласились, отметив, что людям нужны деньги.

На пленках слышно, как кум российского президента Владимира Путина говорит замглавы правительства РФ Дмитрию Козаку, что Украина будет закупать уголь у боевиков через фирму-посредника, после этого она будет продавать уголь «Центрэнерго».

С начала войны в 2014 году значительная часть украинского угля оказалась под контролем боевиков. Несмотря на то, что представители украинской власти уверяли, что покупать уголь у них не будут, Медведчук вел переговоры с главарем боевиков «ДНР» Александром Захарченко, «министром обороны ДНР» Владимиром Кононовым и «омбудсменом ДНР» Дарьей Морозовой.

Журналисты Bihus.Info обнародовали третью часть записей телефонных разговоров нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука про угольные контракты и переговоры с боевиками и представителями правительства РФ.

Кроме этого, Медведчук советовал Кремлю прекратить продажу своего угля, чтобы шантажировать Украину. Впоследствии политик заверил замглавы российского правительства Дмитрия Козака, что Украина готова платить, а возить наличные будет СБУ — «первый заместитель главы СБУ». Первый транш отправили боевикам 31 декабря 2014 года, а второй должен был быть 5 января.

Однако после поступления оплаты за уголь боевики не отправили его в Украину, потому Медведчуку пришлось просить Козака повлиять на них.

«По Донецку отгрузили только 27 вагонов — это на 1,5 млн гривен. А по Луганску вообще — даже еще транспорт не заказали и ничего не отгружали. Они передоплату получили 10 млн, по 5 млн, и мы собираемся завтра новый транш. А уголь только на 1,5 млн дали. И то эти вагоны еще даже не прошли эту... линию разграничения. То есть 27 вагонов отгрузили и все», — жаловался политик 4 января 2015 года в телефонном разговоре с замглавы правительства РФ.

Отметим, после этого разговора уголь таки отправили в полном объеме.

По данным Bihus.Info, Медведчук строил на поставках угля собственный бизнес. В частности, речь идет о двух компании из Гонконга, которые ранее уже возили уголь из России, но юридически причастность к ним кума Путина было сложно доказать, поскольку записаны не на него, — Arida Global Limited и Cortex Sales Limited. Посредничество на угле, по подсчетам журналистов, принесло Медведчуку примерно треть миллиарда гривен.