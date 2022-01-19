Суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу та п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобовʼязання. Він є підозрюваним у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

Відповідне рішення оголосили на засіданні 19 січня.

Суд вирішив відпустити Порошенка під особисте зобовʼязання. Експрезидента зобовʼязали не залишати межі Київської області та здати закордонний паспорт. Прокурори клопотали про арешт з можливою заставою в мільярд гривень.

Натомість захист і Порошенко запевняли, що весь цей процес відбувався із порушенням, а нардеп підозру не отримав, тому не є підозрюваним.

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко опублікував текст рішення суду.