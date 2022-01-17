Державне бюро розслідувань заявило, що не наймало безкоштовного адвоката для Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань заявило, що не залучало безкоштовного адвоката для Петра Порошенка. Про це він сам напередодні заявив під час засідання Печерського районного суду.

Свою заяву ДБР оприлюднило 17 січня.

«Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності. Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям», — заявили у Державному бюро розслідувань.