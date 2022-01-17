Государственное бюро расследований заявило, что не нанимало бесплатного адвоката для Петра Порошенко

«Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям», — заявили в Государственном бюро расследований.

Государственное бюро расследований заявило, что не привлекало бесплатного адвоката для Петра Порошенко. Об этом он сам накануне заявил на заседании Печерского районного суда.

17 января во время заседания Печерского районного суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко он заявил, что ему дали бесплатного адвоката: «Власть сделала попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. Я буду обращаться в правоохранительные органы по поводу нарушения моего права на защиту. Я не нуждаюсь в услугах бесплатного адвоката и требую расследования этой провокации».

Отметим, что этот адвокат, которого зовут Богдан Глядик, отказался участвовать в заседании, поскольку у Порошенко уже есть адвокаты. Глядик в комментарии Lb.ua рассказал, что, вероятно, Порошенко должны были задержать в аэропорту, ведь его как защитника туда и вызвали, но что-то пошло не так. По словам Глядика, в Центр бесплатной помощи обратилось именно Государственное бюро расследований.