Государственное бюро расследований заявило, что не нанимало бесплатного адвоката для Петра Порошенко

Государственное бюро расследований заявило, что не привлекало бесплатного адвоката для Петра Порошенко. Об этом он сам накануне заявил на заседании Печерского районного суда.
Свое заявление ГБР обнародовало 17 января.
«Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям», — заявили в Государственном бюро расследований.
17 января во время заседания Печерского районного суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко он заявил, что ему дали бесплатного адвоката: «Власть сделала попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. Я буду обращаться в правоохранительные органы по поводу нарушения моего права на защиту. Я не нуждаюсь в услугах бесплатного адвоката и требую расследования этой провокации».
Отметим, что этот адвокат, которого зовут Богдан Глядик, отказался участвовать в заседании, поскольку у Порошенко уже есть адвокаты. Глядик в комментарии Lb.ua рассказал, что, вероятно, Порошенко должны были задержать в аэропорту, ведь его как защитника туда и вызвали, но что-то пошло не так. По словам Глядика, в Центр бесплатной помощи обратилось именно Государственное бюро расследований.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В 11:40 ему начали избирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий.