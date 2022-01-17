Петр Порошенко прилетел в Киев. Его встречают сторонники

Нардеп и пятый президент Петр Порошенко прилетел в Киев. Самолет из Варшавы с ним на борту сел в аэропорту «Киев» («Жуляны»).

Об этом сообщил депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который сопровождает Порошенко.

У входа в аэропорт проходит митинг в поддержку Порошенко, на котором собрались около тысячи его сторонников. Кроме них, депутата встречают журналисты, а по периметру, как передает корреспондент «Бабеля», стоит до 20 автобусов и грузовиков с полицией и Национальной гвардией.

Люди ждут выступления Порошенко.

После него он должен отправится в Печерский суд Киева. В 11:00 ему будут избирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий. Ранее депутат уверял, что придет на заседание.

«Бабель» ведет текстовый стрим с места событий.