Петр Порошенко прилетел в Киев. Его встречают сторонники

Нардеп и пятый президент Петр Порошенко прилетел в Киев. Самолет из Варшавы с ним на борту сел в аэропорту «Киев» («Жуляны»).
Об этом сообщил депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который сопровождает Порошенко.
У входа в аэропорт проходит митинг в поддержку Порошенко, на котором собрались около тысячи его сторонников. Кроме них, депутата встречают журналисты, а по периметру, как передает корреспондент «Бабеля», стоит до 20 автобусов и грузовиков с полицией и Национальной гвардией.
Люди ждут выступления Порошенко.
После него он должен отправится в Печерский суд Киева. В 11:00 ему будут избирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий. Ранее депутат уверял, что придет на заседание.
«Бабель» ведет текстовый стрим с места событий.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он выехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января. 6 января 2022 года он заявил, что вернется во второй половине января.
- 6 января 2022 года суд арестовал все имущество и активы Порошенко.