17 января пятый президент Петр Порошенко возвращается в Украину. Тут его ждут сторонники, подозрение в госизмене и суд. Хроника событий в трансляции «Бабеля»

В понедельник, 17 января, пятый президент Украины, народный депутат фракции «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко возвращается из Варшавы в Киев. Согласно расписанию в 9:10 его рейс приземлится в Международном аэропорту «Киев». Там депутата планируют встречать политические соратники и сторонники. Украину Порошенко покинул ровно месяц назад — 17 декабря сотрудники Госбюро расследований попытались вручить ему повестку на допрос, но Порошенко скрылся. Двадцатого декабря замглавы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко подписал подозрение депутату в госизмене и финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году. Порошенко обвиняют в закупках угля в ОРДЛО, сговоре с кумом президента России Виктором Медведчуком и передаче террористам 200 миллионов гривен. Заседание Печерского суда, на котором Порошенко должны избрать меру пресечения, запланировано на сегодня, оно должно начаться в 11 часов. Депутат пообещал, что прибудет в суд вовремя. Что будет на самом деле — следите в онлайне «Бабеля».