17 січня пʼятий президент Петро Порошенко повертається до України. Тут на нього чекають прихильники, підозра в держзраді та суд. Хроніка подій у трансляції «Бабеля»

У понеділок, 17 січня, п’ятий президент України, народний депутат фракції «Європейська солідарність» (ЄС) Петро Порошенко повертається з Варшави до Києва. За розкладом о 9:10 його рейс приземлиться в Міжнародному аеропорту «Київ». Там депутата планують зустрічати політичні соратники та прихильники. Україну Порошенко залишив рівно місяць тому — 17 грудня співробітники Держбюро розслідувань спробували вручити йому повістку на допит, але Порошенко втік. Двадцятого грудня заступник голови Офісу генпрокурора Олексій Симоненко підписав підозру депутату у держзраді та фінансуванні терористів «ДНР» та «ЛНР» у 2014 році. Порошенка звинувачують у закупівлі вугілля в ОРДЛО, змові з кумом президента Росії Віктором Медведчуком та передачі терористам 200 мільйонів гривень. Засідання Печерського суду, на якому Порошенкові мають обрати запобіжний захід, заплановане на сьогодні, воно має розпочатися об 11 годині. Депутат пообіцяв, що прибуде до суду вчасно. Що буде насправді — стежте в онлайні «Бабеля».