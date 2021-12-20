Пʼятому президенту України Петру Порошенку підписали підозру у державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це під час брифінгу 20 грудня заявив керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.

«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014—2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», — пояснив Турчинов.

За його словами, підозру підписала не генеральний прокурор Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко. Порошенко наразі перебуває у дипломатичному турне Туреччиною та Польщею, вручать підозру, коли він повернеться.

Пізніше Державне бюро розслідувань уточнило, що підозру підписали у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій «ЛНР» и «ДНР», і йдеться про постачання вугілля на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

СБУ

Адвокат Порошенка Ілля Новіков додав, що його підзахисного викликали на допит 23 грудня, а також розповів, що вдень 20 грудня до будинку Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилася у охоронця, чи вдома п'ятий президент, і засунула в щілину хвіртки текст підписаної підозри.

«За версією слідчих, задля того, щоб безоплатно та безкорисливо направити до «ДНР» та «ЛНР» 200 мільйонів гривень протягом 2015 року, Порошенко створив злочинну групу та провів цілу спецоперацію зі зриву законтрактованих восени 2014 року постачання вугілля з ПАР. Тому що якби вугілля надходило з ПАР, не можна було б купувати його в ОРДЛО. Оскільки взагалі жодних доказів цього немає, вони описують усю ситуацію в жанрі конспірології, приписуючи до кожної фрази про те, що хтось щось зробив або сказав «за негласною вказівкою Порошенка», — додав Новіков.

У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.