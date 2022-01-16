Порошенко заверил, что по возвращении в Украину придет на заседание суда. Ему должны избрать меру пресечения

Нардеп и пятый президент Петр Порошенко заверил, что прибудет 17 января на заседание Печерского райсуда Киева. Там ему будут выбирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий.
Об этом он заявил на брифинге в Варшаве 16 января, который транслировал телеканал «Прямой».
Порошенко подчеркнул, что не доверяет суду и судебной системе, но на заседание придет. Также он отметил, что не собирал «тревожный чемоданчик» на случай, если его арестуют.
«Мы очень подробно расскажем все в суде, и вы увидите, что ГБРовская корзина очень пуста. Я буду бороться за Украину, я буду бороться против политически мотивированного преследования», — объяснил он.
Также Порошенко считает, что завтра его не арестуют, потому что для этого нет оснований.
- 20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса, а вручить не смогли, поскольку он уехал из страны. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса. По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.