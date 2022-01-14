Печерский райсуд Киева назначил заседание для рассмотрения вопроса об аресте Порошенко

Печерский районный суд Киева назначил заседание по делу о государственной измене для избрания меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко на 17 января.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Заседание начнется в 11:00. ГБР также опубликовало фотокопию повестки, согласно которой документ направлен самому Порошенко и его адвокатам, в Верховную Раду и в офис партии «Европейская солидарность».

20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса, а вручить не смогли, поскольку он уехал из страны. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.