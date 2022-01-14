Печерський райсуд Києва призначив засідання для розгляду питання про арешт Порошенка

Печерський районний суд Києва призначив засідання у справі про державну зраду для обрання запобіжного заходу для пʼятого президента Петра Порошенка на 17 січня.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Засідання розпочнеться об 11:00. ДБР також опублікувало фотокопію повістки, згідно з якою, документ надіслано самому Порошенку та його адвокатам, до Верховної Ради й офісу партії «Європейська солідарність».

20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу, а вручити не змогли, оскільки він виїхав із країни. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.