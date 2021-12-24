Офіс генпрокурора просить арештувати Порошенка та визначити заставу в мільярд гривень. Суд уже дав дозвіл на його затримання

Офіс генерального прокурора клопоче про арешт нардепа Петра Порошенка у справі про державну зраду. Як альтернативу арешту там пропонують визначити заставу у розмірі мільярд гривень.
Цю інформацію підтвердили у відомстві агентству Укрінформ.
«У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень», — розповіли в ОГП.
Також у Печерському районному суді розповіли агентству, що провели закрите засідання і надали дозвіл на затримання Порошенка для приведення на засідання та обрання йому запобіжного заходу.
Однак адвокати Порошенка запевняють, що жодних документів не отримували і не знають про рішення суду.
«Офіційно нам ніхто нічого не повідомив, вони це роблять у таємниці. Але я майже впевнений, що це правда. Відповідно до закону, вони б мали повідомити народного депутата про судове засідання», — пояснив «Бабелю» адвокат Ігор Головань.
- Напередодні Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенкові підозру не вручили, і він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України в першій половині січня.