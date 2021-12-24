Офис генпрокурора просит арестовать Порошенко и назначить залог в миллиард гривен. Суд уже дал разрешение на его задержание

Офис генерального прокурора ходатайствует об аресте нардепа Петра Порошенко по делу о государственной измене. В качестве альтернативы аресту там предлагают назначить залог в размере миллиарда гривен.

Эту информацию подтвердили в ведомстве агентству Укринформ.

«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен», — рассказали в ОГП.

Также в Печерском районном суде рассказали агентству, что провели закрытое заседание и предоставили разрешение на задержание Порошенко для приведения на заседание и избрание ему меры пресечения.

Однако адвокаты Порошенко уверяют, что никаких документов не получали и не знают о решении суда.

«Официально нам никто ничего не сообщил, они это делают тайно. Но я почти уверен, что это правда. По закону, они должны сообщить народному депутату о судебном заседании», — пояснил «Бабелю» адвокат Игорь Головань.