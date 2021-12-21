«Передают приветы из ОП». Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января

Пятый президент Петр Порошенко, которому накануне подписали подозрение в государственной измене, заявил, что вернется в Украину в первой половине января.

Об этом он сказал в своем видеообращении из Варшавы.

«Хочу подчеркнуть, что мне «передают приветы» из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я им такого не подарю и вернусь в Украину в первой половине января», — сказал Порошенко.

Оглашение подозрения лидер «Европейской солидарности» объяснил «падением рейтингов и невозможностью властей что-либо предложить обществу». Порошенко добавил, что, несмотря на это, сейчас «кто-то должен быть умнее», а стране нужно объединиться перед лицом российской агрессии.