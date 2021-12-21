«Передают приветы из ОП». Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января

Пятый президент Петр Порошенко, которому накануне подписали подозрение в государственной измене, заявил, что вернется в Украину в первой половине января.
Об этом он сказал в своем видеообращении из Варшавы.
«Хочу подчеркнуть, что мне «передают приветы» из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я им такого не подарю и вернусь в Украину в первой половине января», — сказал Порошенко.
Оглашение подозрения лидер «Европейской солидарности» объяснил «падением рейтингов и невозможностью властей что-либо предложить обществу». Порошенко добавил, что, несмотря на это, сейчас «кто-то должен быть умнее», а стране нужно объединиться перед лицом российской агрессии.
- Накануне Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля с ЮАР и позволил организовать поставки из оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Летом журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа