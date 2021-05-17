Bihus.Info опубликовал новые записи разговоров Медведчука. В 2014-м он рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко

Журналисты Bihus.Info обнародовали новые записи телефонных разговоров нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука за четыре года.

Журналисты отмечают, что получили доступ к десяткам часов разговора Медведчука, но не указывают своих источников. Вместе с тем проект подчеркивает — Служба безопасности Украины слышала эти записи еще в 2014 году.

В расследовании говорится, что Медведчук в июне 2014 года регулярно посещал Администрацию президента Украины. На записях разговоров с представителями администрации президента России и боевиками нардеп, в частности, рассказывал о контактах с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В одном из обнародованных разговоров с одним из главарей «ЛНР» Алексеем Карякиным, который состоялся 24 июня 2014 года, Медведчук говорит: «Ты должен знать и возможно знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею».

А на другой записи Медведчук говорит своему помощнику по Луганску и Донецку Дмитрию Дорошенко: «У меня есть полномочия и от ВВ [вероятно, речь идет о Путине], и есть полномочия от Порошенко».

Журналисты отмечают, что Медведчук был в постоянном контакте с Порошенко, в том числе по вечерам и на выходных. На одной из записей разговора с заместителем главы правительства России Дмитрием Козаком (состоялась 24 декабря 2014 года) Медведчук заявляет: «Я вчера вечером говорил с президентом. Вчера едва убедил, в половине второго ночи ушел от него».

В расследовании добавляют, что летом и осенью 2014 года Медведчук вошел в круг постоянного общения Порошенко.

Во время разговора Медведчука с одним из главарей «ЛНР» Алексеем Карякиным 24 июня 2014 года боевик требовал вернуть колонну бронетехники на Донбассе к месту дислокации. Боевик пригрозил, что в противном случае она будет уничтожена. Впоследствии Медведчук говорит Карякину, что якобы Порошенко перезвонил и «сказал, что дал команду остановить и вернуть колонну бронетехники на Изварино».

Среди записей есть также разговоры Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики России Александром Новаком. На них он тоже утверждает, что обсуждал якобы с Порошенко определенные вопросы.

В то же время, добавляют журналисты, у Медведчука не было прямой связи с его кумом — Путиным. О встрече с ним он был вынужден договариваться неделями через протокольную службу.

«Попроси руководителя, хочу увидеться минут на 10. Там есть вопросы, нужно проконсультироваться [...] Скажи, что хочу посоветоваться по нескольким вопросам. Если можна», — говорит Медведчук в беседе с тогдашним главой протокола Путина Владимиром Островенко 8 апреля 2016 года.

Через пять дней Медведчук снова просит у него о встрече, а потом снова, 18 апреля, напоминает о просьбе.

Также на одной из записей, обнародованных журналистами, Медведчук звонит одному из главарей боевиков «ДНР» Александру Бородаю. Нардеп спрашивает, кто атакует дом бизнесмена Рината Ахметова.