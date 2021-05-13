СМИ обнародовали запись вероятного разговора Медведчука с руководителем протокола президента России. Говорили о санкциях

Издание «Обозреватель» опубликовало запись возможного разговора нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с тогдашним руководителем протокола президента России, а ныне — заместителем руководителя администрации российского президента Владимиром Островенко.
СМИ сообщает, что получило эти записи в распоряжение, но не уточняет источники. Разговор, по данным журналистов, состоялся в 2015 году.
На записи человек с голосом, похожим на голос Медведчука, просит Островенко сказать «руководителю», что он «передал все, о чем договаривались».
Также на аудио человек с голосом Медведчука рассказывает о санкциях, но не указывает, кого они конкретно касаются. Он только добавляет, что «есть готовность к редактированию».
Отметим, это уже не первая запись разговора якобы Медведчука с российскими чиновниками. Ранее в СМИ обнародовали разговор якобы нардепа с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.
- 13 мая в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения Медведчуку по трем эпизодам противоправной деятельности.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.