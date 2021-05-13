СМИ обнародовали запись вероятного разговора Медведчука с руководителем протокола президента России. Говорили о санкциях

Издание «Обозреватель» опубликовало запись возможного разговора нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с тогдашним руководителем протокола президента России, а ныне — заместителем руководителя администрации российского президента Владимиром Островенко.

СМИ сообщает, что получило эти записи в распоряжение, но не уточняет источники. Разговор, по данным журналистов, состоялся в 2015 году.

На записи человек с голосом, похожим на голос Медведчука, просит Островенко сказать «руководителю», что он «передал все, о чем договаривались».

Также на аудио человек с голосом Медведчука рассказывает о санкциях, но не указывает, кого они конкретно касаются. Он только добавляет, что «есть готовность к редактированию».

Отметим, это уже не первая запись разговора якобы Медведчука с российскими чиновниками. Ранее в СМИ обнародовали разговор якобы нардепа с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.