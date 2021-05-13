ЗМІ оприлюднили запис імовірної розмови Медведчука з керівником протоколу президента Росії. Говорили про санкції

Видання «Обозреватель» опублікувало запис імовірної розмови нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука з тодішнім керівником протоколу президента Росії, а нині — заступником керівника адміністрації російського президента Володимиром Островенком.
ЗМІ повідомляє, що отримало ці записи у розпорядження, але не уточнює джерела. Розмова, за даними журналістів, відбулася у 2015 році.
На записі людина з голосом, схожим на голос Медведчука, просить Островенка сказати «керівнику», що він «передав усе, про що домовлялися».
Також на аудіо людина з голосом Медведчука розповідає про санкції, але не вказує, кого вони конкретно стосуються. Він тільки додає, що «є готовність до редагування».
Зазначимо, це вже не перший запис розмови нібито Медведчука з російськими чиновниками. Раніше у ЗМІ оприлюднили розмову начебто нардепа з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим та президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснафта» Миколою Токарєвим.
- 13 травня в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід Медведчуку за трьома епізодами протиправної діяльності.
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