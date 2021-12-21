«Передають вітання з ОП». Порошенко заявив, що повернеться до України у першій половині січня

Пʼятий президент Петро Порошенко, якому напередодні підписали підозру у державній зраді, заявив, що повернеться до України у першій половині січня.

Про це він сказав у своєму відеозверненні з Варшави.

«Хочу наголосити, що мені «передають привіти» з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я їм такого не подарую і повернуся до України у першій половині січня», — сказав Порошенко.

Оголошення підозри лідер «Європейської солідарності» пояснив «падінням рейтингів і неможливістю влади нічого запропонувати суспільству». Порошенко додав, що попри це, зараз «хтось має бути розумнішим», а країні треба обʼєднатися перед обличчям російської агресії.