США и Британия «внимательно следят» за делом против Порошенко

Посольство США в Украине отреагировало на дело в отношении лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене.
В своем заявлении посольство отметило, что внимательно следит за делом, и призвало украинские власти руководствоваться принципами верховенства права.
«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против пятого президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — сказано в заявлении.
О важности беспристрастного рассмотрения дела заявила также посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
- Накануне Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки из оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.