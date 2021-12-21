США и Британия «внимательно следят» за делом против Порошенко

Посольство США в Украине отреагировало на дело в отношении лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене.

В своем заявлении посольство отметило, что внимательно следит за делом, и призвало украинские власти руководствоваться принципами верховенства права.

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против пятого президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — сказано в заявлении.

О важности беспристрастного рассмотрения дела заявила также посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.