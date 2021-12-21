США і Британія «уважно стежать» за справою проти Порошенка

Посольство США в Україні відреагувало на справу проти лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді.

У своїй заяві посольство зазначило, що уважно стежить за справою, і закликало українську владу керуватися принципами верховенства права.

«Сполучені Штати уважно стежать за справою проти пʼятого президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на засадах верховенства права, а не на політичних мотивах», — сказано в заяві.

Про важливість обʼєктивного розгляду справи заявила також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.