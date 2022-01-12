Адвокат Петра Порошенка відповів ДБР на закиди у неявці до суду: «Тому що не викликали»

Адвокат пʼятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що його підзахисний не ухилявся від явки до суду, як про це заявили у Державному бюро розслідувань, — «тому що не викликали». Відповідний допис він зробив у Facebook 12 січня.
«ДБР на своєму сайті опублікувало черговий анонімний пасквіль. Петро Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання», — зазначив Головань.
За кілька годин до цього допису Державне бюро розслідувань повідомило, що Порошенко ухилився від явки до Печерського районного суду Києва, тому клопотання про обрання йому запобіжного заходу (слідчі клопочуть про арешт із правом на заставу у мільярд гривень) досі не розглянули. У звʼязку із цим ДБР очікує, що запобіжний захід Порошенку оберуть у день його повернення до України з турне Європою — 17 січня.
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