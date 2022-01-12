Адвокат Петра Порошенко ответил ГБР на упреки в неявке в суд: «Потому что не вызывали»

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный не уклонялся от явки в суд, как заявили в Государственном бюро расследований, — «потому что не вызывали». Соответствующий пост он сделал в Facebook 12 января.

«ГБР на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль. Петр Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызвал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ГБР не сообщают. Потому что не вызывали. Напротив, до сих пор скрывают текст постановления о задержании», — отметил Головань.

За несколько часов до этого поста Государственное бюро расследований сообщило, что Порошенко уклонился от явки в Печерский районный суд Киева, поэтому ходатайство об избрании ему меры пресечения (следователи хлопочут об аресте с правом на залог в миллиард гривен) до сих пор не рассмотрели. В связи с этим ГБР ожидает, что меру пресечения Порошенко изберут в день возвращения в Украину из турне по Европе — 17 января.