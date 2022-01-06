Порошенко изменил дату возвращения в Украину – теперь он приедет во второй половине января

Нардеп Петр Порошенко назвал новую дату возвращения в Украину – 17 января. Ранее он обещал приехать в первой половине января.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю с 10 по 15 января буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране. 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», — сообщил Порошенко.

По его словам, в Украине он будет защищаться не «от Зеленского», а от «некомпетентного руководства».