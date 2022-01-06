Порошенко изменил дату возвращения в Украину – теперь он приедет во второй половине января

Нардеп Петр Порошенко назвал новую дату возвращения в Украину – 17 января. Ранее он обещал приехать в первой половине января.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю с 10 по 15 января буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране. 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», — сообщил Порошенко.
По его словам, в Украине он будет защищаться не «от Зеленского», а от «некомпетентного руководства».
- 23 декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он уехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.
- 24 декабря Офис генерального прокурора ходатайствовал об аресте Петра Порошенко. В качестве альтернативы аресту там предлагают назначить залог — миллиард гривен.