Порошенко змінив дату повернення до України — тепер він приїде у другій половині січня

Нардеп Петро Порошенко назвав нову дату повернення до України — 17 січня. Раніше він обіцяв приїхати у першій половині січня.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше. Тому наступний тиждень — з 10 по 15 січня — працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні. 17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом», — повідомив Порошенко.

За його словами, в Україні він буде захищатися «не від Зеленського», а від «некомпетентного керівництва».