Порошенко змінив дату повернення до України — тепер він приїде у другій половині січня

Нардеп Петро Порошенко назвав нову дату повернення до України — 17 січня. Раніше він обіцяв приїхати у першій половині січня.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше. Тому наступний тиждень — з 10 по 15 січня — працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні. 17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом», — повідомив Порошенко.
За його словами, в Україні він буде захищатися «не від Зеленського», а від «некомпетентного керівництва».
- 23 грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенкові підозру не вручили, він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України в першій половині січня.
- 24 грудня Офіс генерального прокурора клопотав про арешт Петра Порошенка. Як альтернативу арешту там пропонують призначити заставу — мільярд гривень.