ЗМІ повідомили, що клопотання про арешт Порошенка відкликали. У експрезидента сумніваються, а ДБР спростовує

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію ЗМІ про відкликання слідчими клопотання про арешт пʼятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого президента України не відповідає дійсності», — заявили в бюро.

Там наголосили, що «згадані процесуальні рішення не ухвалювалися». Також у бюро нагадали, що Порошенка підозрюють у вчиненні державної зради, а про підозру йому повідомили 20 грудня.

У відеокоментарі, який адвокат Порошенка Ігор Головань надав «Бабелю», він заявив, що знає про згадане судове рішення, проте припустив, що воно може не стосуватися Порошенка.

«Єдине, що ми знаємо, що в реєстрі справді є ухвала судді Соколова про те, що в тому ж провадженні відкликано щодо певної ОСОБИ_1 клопотання про запобіжний захід... Мова про те, що, наймовірніше, ця ухвала не стосується Петра Олексійовича», — заявив адвокат.

Водночас Головань підкреслив, що правоохоронні органи досі не визнали існування клопотань про затримання та арешт. «Якихось ухвал, які б стосувалися Петра Олексійовича [у справі про держзраду], у [судовому] реєстрі досі немає», — підкреслив адвокат.

Про що йдеться?

Видання «Українська правда» з посиланням на рішення Печерського районного суду повідомило, що суд отримав клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання «для доопрацювання».

Зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов висновку, що кримінальне процесуальне законодавство не передбачає повернення клопотання за заявою слідчого чи прокурора.

Водночас він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження і 29 грудня вирішив повернути клопотання.