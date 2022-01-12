ГБР ожидает, что Петру Порошенко изберут меру пресечения (вероятно, арест) в день возвращения в Украину — 17 января

Государственное бюро расследований ожидает, что пятому президенту Украины Петру Порошенко изберут меру пресечения (следователи хлопочут об аресте с правом на залог в миллиард гривен) в день его возвращения из Польши — 17 января.

Об этом ГБР сообщило 12 января.

20 декабря 2021 года Порошенко подписали сообщение о подозрении, а вручить не смогли, поскольку он уехал из страны. Затем следователь обратился в Печерский райсуд города Киева, чтобы Порошенко избрали меру пресечения — арест, однако он не явился на заседание. В связи с этим ГБР надеется, что Петру Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января 2022 года, и тогда же проведут «все необходимые процессуальные действия».