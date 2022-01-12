ГБР ожидает, что Петру Порошенко изберут меру пресечения (вероятно, арест) в день возвращения в Украину — 17 января

Государственное бюро расследований ожидает, что пятому президенту Украины Петру Порошенко изберут меру пресечения (следователи хлопочут об аресте с правом на залог в миллиард гривен) в день его возвращения из Польши — 17 января.
Об этом ГБР сообщило 12 января.
20 декабря 2021 года Порошенко подписали сообщение о подозрении, а вручить не смогли, поскольку он уехал из страны. Затем следователь обратился в Печерский райсуд города Киева, чтобы Порошенко избрали меру пресечения — арест, однако он не явился на заседание. В связи с этим ГБР надеется, что Петру Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января 2022 года, и тогда же проведут «все необходимые процессуальные действия».
- 20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он выехал из страны с рабочими визитами, в Украину обещает вернуться 17 января.
- 24 декабря Офис генерального прокурора заявил, что будет просить суд арестовать Петра Порошенко. В качестве альтернативы аресту там предлагают назначить залог — миллиард гривен.