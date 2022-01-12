Петр Порошенко вернется в Украину 17 января

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, которому подписали подозрение в государственной измене, вернется в Украину 17 января.
Об этом сообщила пресс-служба «ЕС».
«Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра», — цитирует пресс-служба слова политика.
Сегодня, как сообщают в «ЕС», Порошенко работает в Брюсселе — он проводит «важные международные встречи, в том числе по линии НАТО».
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он выехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января. 6 января 2022 года он заявил, что вернется во второй половине января.
- 6 января 2022 года суд арестовал все имущество и активы Порошенко.