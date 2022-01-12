Петр Порошенко вернется в Украину 17 января

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, которому подписали подозрение в государственной измене, вернется в Украину 17 января.

Об этом сообщила пресс-служба «ЕС».

«Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра», — цитирует пресс-служба слова политика.

Сегодня, как сообщают в «ЕС», Порошенко работает в Брюсселе — он проводит «важные международные встречи, в том числе по линии НАТО».