Петро Порошенко повернеться до України 17 січня

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, якому підписали підозру у державній зраді, повернеться до України 17 січня.
Про це повідомила пресслужба «ЄС».
«Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку — ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку», — цитує пресслужба слова політика.
Сьогодні, як повідомляють у «ЄС», Порошенко працює в Брюсселі — він проводить «важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО».
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України в першій половині січня. 6 січня 2022 року він заявив, що повернеться у другій половині січня.
- 6 січня 2022 року суд заарештував усе майно та активи Порошенка.