Петро Порошенко повернеться до України 17 січня

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, якому підписали підозру у державній зраді, повернеться до України 17 січня.

Про це повідомила пресслужба «ЄС».

«Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку — ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку», — цитує пресслужба слова політика.

Сьогодні, як повідомляють у «ЄС», Порошенко працює в Брюсселі — він проводить «важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО».