Печерський суд Києва заарештував усе майно й активи Петра Порошенка

Печерський районний суд Києва заарештував майно й активи народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка в рамках справи про державну зраду.

Відповідне рішення суд ухвалив 6 січня.

Захист Порошенка запевнив, що збирається подавати апеляцію на рішення суду.

«Ми бачимо загострення... З одного боку, вони тиснуть і намагаються якомога більше дошкулити Петру Порошенку, з іншого боку, ми бачимо, які вони насправді щасливі, тому що зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича», — заявив адвокат Поршенка Ігор Головань на брифінгу після засідання суду.

Також він наголосив, що Печерський суд перебуває поза територіальною юрисдикцією розслідувань Державного бюро розслідувань.

За словами Голованя, також адвокати Порошенка двічі оголошували відвід судді через підробку документів у справі заради того, «щоб потрапити в цей суд і до цих суддів, які настільки лояльні та виконують роботу навіть замість прокурорів».

Адвокат Порошенка зазначив, що за документами повідомлення про підозру було вручено 20 числа, проте нардеп виїхав з України 17 грудня.

«Вони не надали жодного документа, що вони направили хоча б поштою повідомлення про підозру, тобто ми бачимо абсолютне повнісіньке беззаконня, абсолютне нехтування нормами права, спрямоване винятково на одне — перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність», — запевнив Головань.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Офісі генерального прокурора. Там зазначили, що арештоване те майно, яке належить Порошенку згідно з реєстрами та деклараціями.

«Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше», — йдеться у повідомленні.