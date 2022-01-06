Печерский суд Киева арестовал все имущество и активы Петра Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене.

Соответствующее решение суд вынес 6 января.

Защита Порошенко заверила, что собирается подавать апелляцию на решение суда.

«Мы видим обострение... С одной стороны, они давят и пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко, с другой стороны, мы видим, что они действительно счастливы, потому что сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — заявил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге после заседания суда.

Также он подчеркнул, что Печерский суд находится вне территориальной юрисдикции расследований Государственного бюро расследований.

По словам Голованя, адвокаты Порошенко дважды объявляли отвод судье из-за подделки документов по делу ради того, «чтобы попасть в этот суд и к этим судьям, которые настолько лояльны и выполняют работу даже вместо прокуроров».

Адвокат Порошенко отметил, что по документам уведомление о подозрении было вручено 20 числа, но нардеп уехал из Украины 17 декабря.

«Они не предоставили ни одного документа, что они направили хотя бы по почте уведомление о подозрении, то есть мы видим абсолютное полное беззаконие, абсолютное пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно — помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность», — заверил Головань.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что арестовано то имущество, которое принадлежит Порошенко согласно реестрам и декларациям.

«Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.», — говорится в сообщении.