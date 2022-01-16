Порошенко запевнив, що після повернення в Україну прийде на засідання суду. Йому мають обрати запобіжний захід

Нардеп та п’ятий президент Петро Порошенко запевнив, що прибуде 17 січня на засідання Печерського районного суду Києва. Там йому обиратимуть запобіжний захід у справі про торгівлю вугіллям з окупованих територій.

Про це він заявив на брифінгу у Варшаві 16 січня, який транслював телеканал «Прямий».

Порошенко підкреслив, що не довіряє суду та судовій системі, але на засідання прийде. Також він зазначив, що не збирав «тривожну валізу» на випадок, якщо його заарештують.

«Ми дуже докладно розповімо все в суді, і ви побачите, що ДБРівський кошик дуже порожній. Я боротимуся за Україну, я боротимусь проти політично мотивованого переслідування», — пояснив він.

Також Порошенко вважає, що завтра його не арештують, тому що для цього немає підстав.