Петро Порошенко прилетів до Києва. Його зустрічають прихильники

Нардеп і пʼятий президент Петро Порошенко прилетів до Києва. Літак із Варшави з ним на борту сів у аеропорту «Київ» («Жуляни»).
Про це повідомив депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко, який супроводжує Порошенка.
Біля входу в аеропорт проходить мітинг на підтримку Порошенка, на якому зібралося близько тисячі його прихильників. Крім них, депутата зустрічають журналісти, а по периметру, як передає кореспондент «Бабеля», стоїть до 20 автобусів і вантажівок із поліцією та Національною гвардією.
Люди чекають на виступ Порошенка.
Після нього він має вирушити до Печерського суду Києва. Об 11:00 йому обиратимуть запобіжний захід у справі про торгівлю вугіллям з окупованих територій. Раніше депутат запевняв, що прийде на засідання.
«Бабель» веде текстовий стрим з місця подій.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України в першій половині січня. 6 січня 2022 року він заявив, що повернеться у другій половині січня.
- 6 січня 2022 року суд заарештував усе майно та активи Порошенка.