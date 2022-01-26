ДБР викликає Петра Порошенка на допит 31 січня

Державне бюро розслідувань запросило народного депутата та пʼятого президента Петра Порошенка на допит 31 січня (понеділок) на 11:00.

Відповідну заяву ДБР опублікувало 26 січня.

Що стосується інциденту 24 січня, коли Порошенко прийшов до ДБР на виклик, але пішов за 7 хвилин, не дочекавшись слідчого, у Держбюро заявили, що адвокатів Порошенка попередили про те, що слідчий зʼявиться за кілька хвилин, однак вони все одно пішли. Тому допит повторно призначили на 31 січня.

ДБР також повідомляє, що Порошенко 24 січня все ж здав свої паспорти (чотири — громадянина України, один — дипломатичний), але після публічного розголосу про те, що він цього не зробив, хоча суд зобовʼязав ще 19 січня. Адвокати Порошенка заявляли, що це неправда і вони особисто відносили документи в міграційну службу.