ГБР вызывает Петра Порошенко на допрос 31 января

Государственное бюро расследований пригласило народного депутата и пятого президента Петра Порошенко на допрос 31 января (понедельник) на 11:00.

Соответствующее заявление ГБР опубликовало 26 января.

Что касается инцидента 24 января, когда Порошенко пришел в ГБР на вызов, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя, в Госбюро заявили, что адвокатов Порошенко предупредили о том, что следователь явится через несколько минут, однако они все равно ушли. Потому допрос повторно назначили на 31 января.

ГБР также сообщает, что Порошенко 24 января все же сдал свои паспорта (четыре — гражданина Украины, один — дипломатический), но после публичной огласки о том, что он этого не сделал, хотя суд обязал еще 19 января. Адвокаты Порошенко заявляли, что это неправда и они лично относили документы в миграционную службу.