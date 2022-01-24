Госбюро заявило, что Порошенко не сдал загранпаспорт. Его адвокат это отрицает

Государственное госбюро расследований заявило, что нардеп и пятый президент Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене, не выполняет меру пресечения — он до сих пор не сдал заграничный паспорт.

Об этом говорится в заявлении ГБР.

Там напомнили, что Печерский райсуд Киева обязал Порошенко сдать на хранение в органы паспорт (паспорта) для выезда за границу, а также другие документы, дающих право выезжать из Украины.

«В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — сказано в заявлении.

Позднее адвокат политика Игорь Головань обвинил ГБР во лжи, заявив, что паспорты сданы в миграционную службу им лично.