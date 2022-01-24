Госбюро заявило, что Порошенко не сдал загранпаспорт. Его адвокат это отрицает

Государственное госбюро расследований заявило, что нардеп и пятый президент Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене, не выполняет меру пресечения — он до сих пор не сдал заграничный паспорт.
Об этом говорится в заявлении ГБР.
Там напомнили, что Печерский райсуд Киева обязал Порошенко сдать на хранение в органы паспорт (паспорта) для выезда за границу, а также другие документы, дающих право выезжать из Украины.
«В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — сказано в заявлении.
Позднее адвокат политика Игорь Головань обвинил ГБР во лжи, заявив, что паспорты сданы в миграционную службу им лично.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- В декабре Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли стычки с полицией. Порошенко и его сторонники считают дело политическим преследованием оппозиции.