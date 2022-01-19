В Киеве под Печерским судом стычки. Сегодня там будут избирать меру пресечения для Порошенко

В Киеве под Печерским судом, где в 14:00 начнется заседание по делу нардепа Петра Порошенко, между его сторонниками и полицией произошли стычки.
Как сообщает Укринформ, стычки начались после того, как сторонники Порошенко попытались установить бочки, которые хотели поджечь для обогрева. Полиция потребовала прекратить эти действия и начала оттеснять людей. Во время потасовки стороны применили слезоточивый газ — полицейским удалось оставить несколько бочек за своими спинами.
Сообщений о пострадавших нет.
Корреспондент «Бабеля» передает, что на месте находится до тысячи человек — они перекрыли улицу Владимирскую.
Под судом уже установлена сцена и большой экран, также здесь стоят автомобили с громкоговорителями. Сторонники Порошенко и члены его партии «Европейская солидарность» установили несколько палаток. Также они вывесили плакаты с надписями «Зе! Game over», «Победы Украины — с ПОРОХом» и другими.
Полиция усилила охрану у суда.
Сам Порошенко находится недалеко от суда — он причащался в храме.
Позднее полиция ненадолго задержала бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, когда тот пытался пронести к суду покрышку.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения на 14:00 19 января.