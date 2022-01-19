В Киеве под Печерским судом стычки. Сегодня там будут избирать меру пресечения для Порошенко

В Киеве под Печерским судом, где в 14:00 начнется заседание по делу нардепа Петра Порошенко, между его сторонниками и полицией произошли стычки.

Как сообщает Укринформ, стычки начались после того, как сторонники Порошенко попытались установить бочки, которые хотели поджечь для обогрева. Полиция потребовала прекратить эти действия и начала оттеснять людей. Во время потасовки стороны применили слезоточивый газ — полицейским удалось оставить несколько бочек за своими спинами.

Сообщений о пострадавших нет.

Корреспондент «Бабеля» передает, что на месте находится до тысячи человек — они перекрыли улицу Владимирскую.

Под судом уже установлена ​​сцена и большой экран, также здесь стоят автомобили с громкоговорителями. Сторонники Порошенко и члены его партии «Европейская солидарность» установили несколько палаток. Также они вывесили плакаты с надписями «Зе! Game over», «Победы Украины — с ПОРОХом» и другими.

Полиция усилила охрану у суда.

Сам Порошенко находится недалеко от суда — он причащался в храме.

Позднее полиция ненадолго задержала бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, когда тот пытался пронести к суду покрышку.