Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию нардепу и пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения. Решение судьи объявят 19 января.
Об этом сообщил представитель суда в зале заседаний.
Судья находился в совещательной комнате около 5 часов. Вскоре в зал вернулись прокуроры, адвокаты и сам Порошенко, поскольку появилась информация о том, что судья возвращается. Однако в зал прибыл представитель и сообщил, что решение суда будет объявлено 19 января в 14:00.
Прокуроры ходатайствовали об аресте с возможным залогом в 1 млрд гривен. В то же время защита и сам Порошенко уверяли, что весь этот процесс был выполнен с нарушением, а сам нардеп подозрения не получил, поэтому не является подозреваемым.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В 11:40 ему начали выбирать меру пресечения.