Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва переніс засідання з обрання нардепу та пʼятому президенту Петру Порошенку запобіжного заходу. Рішення судді оголосять 19 січня.
Про це повідомив секретар суду у залі засідань.
Суддя перебував у нарадчій кімнаті майже 5 годин. Згодом до зали повернулися прокурори, адвокати та сам Порошенко, оскільки зʼявилася інформація про те, що суддя повертається. Однак до зали прибув секретар і повідомив, що рішення суду буде оголошено 19 січня о 14:00.
Прокурори клопотали про арешт з можливою заставою в 1 млрд гривень. Натомість захист і сам Порошенко запевняли, що весь цей процес був виконаний із порушенням, а сам нардеп підозру не отримав, тому не є підозрюваним.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. Об 11:40 йому почали обирати запобіжний захід.