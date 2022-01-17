«Я не сяду. Я — не Тимошенко». Краткое изложение длинного интервью Петра Порошенко «Левому берегу». 151 главное слово

За последние 24 часа у Зеленского прошли два совещания по Порошенко. Одно — с участием сотрудников УГО, другое — с более широким кругом силовиков. [Из аэропорта] мы поедем сразу в [Печерский] суд. Я приму участие в заседании. Я готов продемонстрировать обществу абсолютную ничтожность обвинения. Майдан может организовать только власть своими бессмысленными действиями. Путин мой враг. Зеленский — всего-навсего оппонент. Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить. Я ― не [Юлия] Тимошенко. Я утверждаю, что [Игорь] Коломойский оказывает решающее влияние на решение Зеленского. Коломойскому есть чем его шантажировать. Почему я должен комментировать [ обвинение в сторону Виктора] Медведчука? В 2014—2015 годах я делал все, чтобы решить проблемы, за которые несет ответственность президент. Ничего за пределами обеспечения энергетической безопасности я не делал. Ни с Медведчуком, ни с кем-то другим. Часто вспоминают [Алексея] Навального, вместе с ним — «список Магнитского». Если они [власти] будут идти подобным путем, санкции в виде аналогичного «списка Магнитского» для них неотвратимы.