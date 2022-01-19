У Києві під Печерським судом сутички. Сьогодні там обиратимуть запобіжний захід Порошенку

У Києві під Печерським судом, де о 14:00 розпочнеться засідання у справі нардепа Петра Порошенка, між його прихильниками і поліцією відбулися сутички.

Як повідомляє Укрінформ, сутички розпочалися після того, як прихильники Порошенка спробували встановити бочки, які хотіли підпалити для обігріву. Поліція вимагала припинити ці дії та почала відтісняти людей. Під час бійки сторони застосували сльозогінний газ — правоохоронцям вдалося залишити кілька бочок за своїми спинами.

Повідомлень про постраждалих немає.

Кореспондент «Бабеля» передає, що на місці перебувають до тисячі людей — вони перекрили вулицю Володимирську.

Під судом вже встановлено сцену та великий екран, також тут стоять автомобілі з гучномовцями. Прихильники Порошенка і члени його партії «Європейська солідарність» встановили кілька наметів. Також вони вивісили плакати з написами «Зе! Game over», «Перемоги України — з ПОРОХом» тощо.

Поліція посилила охорону біля суду.

Сам Порошенко перебуває неподалік суду — він причащався у храмі.

Пізніше поліція ненадовго затримала колишнього політвʼязня Кремля Володимира Балуха, коли той намагався пронести до суду шину.