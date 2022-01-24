Держбюро заявило, що Порошенко не здав закордонний паспорт. Його адвокат це заперечує

Державне держбюро розслідувань заявило, що нардеп і пʼятий президент Петро Порошенко, якого підозрюють у держзраді, не виконує запобіжного заходу — він досі не здав закордонний паспорт.

Про це йдеться у заяві ДБР.

Там нагадали, що Печерський райсуд Києва зобовʼязав Порошенка здати на зберігання до органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право виїжджати з України.

«За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав», — сказано у заяві.

Пізніше адвокат політика Ігор Головань звинуватив ДБР у брехні, заявивши, що паспорти здані в міграційну службу ним особисто.