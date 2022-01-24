Петр Порошенко пришел в ГБР на вызов, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене по так называемому «угольному делу», прибыл по вызову в Государственное бюро расследований, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя. В ГБР расценивают это как «ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей».
По данным бюро, сегодня к 16:00 Порошенко был вызван к следователю. Он прибыл с опозданием, в 16:11 его адвокат позвонил следователю и сообщил о прибытии. Через четыре минуты следователь пришел в холл, но Порошенко и его защиты там уже не было.
Адвокат Игорь Головань не назвал следователю причину такого поступка. В общей сложности фигурант дела и его адвокаты находились в помещении ГБР около семи минут.
«Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», — сообщили в ГБР.
Адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором видно, что пятый президент находится в холле здания ГБР.
«Можем зафиксировать, что нас тут никто не ждал. Сейчас уже 16:12, да? Мы даже не знаем, приглашали ли нас. У нас нет никакого подтверждения», — заявил Порошенко, после чего он ушел с адвокатами.
- Ранее Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт. В ответ адвокат политика Игорь Головань обвинил ГБР во лжи, заявив, что паспорта сданы в миграционную службу им лично.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- В декабре Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В конце дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли столкновения с полицией. Порошенко и его сторонники считают дело политическим преследованием оппозиции.