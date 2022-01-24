Петро Порошенко прийшов до ДБР на виклик, але пішов за 7 хвилин, не дочекавшись слідчого

Пʼятий президент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді у так званій «вугільній справі», прибув за викликом до Державного бюро розслідувань, але за сім хвилин залишив приміщення, не дочекавшись слідчого. У ДБР це розцінюють як «неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків».

За даними бюро, сьогодні о 16:00 Порошенка викликали до слідчого. Він прибув із запізненням, і о 16:11 його адвокат зателефонував слідчому та повідомив про прибуття за викликом. За чотири хвилини слідчий прийшов у хол, але Порошенка і його захисту там уже не було.

Адвокат Ігор головань не назвав слідчому причину такого вчинку. Загалом фігурант справи та його адвокати перебували у приміщенні ДБР близько семи хвилин.

«Вони залишили бюро, достовірно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі», — повідомили у ДБР.