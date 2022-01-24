Адвокати Порошенка заявили про запланований «перехресний» допит Порошенка і Медведчука. У ДБР спростували інформацію

Про це вони розповіли під час брифінгу 24 січня.

Адвокати пʼятого президента України, народного депутата Петра Порошенка заявили, що на 25 січня запланований «перехресний» допит їхнього підзахисного та нардепа «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, а також попередили, що Порошенко не співпрацюватиме зі слідством у справі про закупівлю вугілля.

«Нам повідомляють неофіційно, що начебто на завтра [25 січня] запланований так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. На нашу думку, вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти і саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора й Офісу президента мали можливість зробити картинку, відосик, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять у будівлю ДБР», — запевнив Ілля Новіков.

Також адвокат нагадав, що Порошенко свідчив у «вугільній справі» у червні минулого року і «від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися».

«Тобто показань по суті не буде. І в майбутньому ми радитимемо Петру Порошенку не брати участь у будь-яких заходах, допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленим чином у встановлений час заздалегідь повідомлено про призначення таких допитів», — додав Новіков.

Водночас у ДБР спростували інформацію про нібито перехресний допит Петра Порошенка та Віктора Медведчука 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

«Державне бюро розслідувань повідомляє, що на цей час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде», — заявили у бюро.