Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Порошенко на 11 февраля

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о торговле углем с оккупированными территориями на 11 февраля.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В ГБР напомнили, что Порошенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.