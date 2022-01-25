Американське посольство провело онлайн з громадянами США: їм порадили виїхати та пообіцяли допомогти з квитками

Американське посольство провело для своїх громадян, які живуть в Україні, онлайн-дзвінок з розʼясненням, як діяти з огляду на можливу повномасштабну агресію Росії.

Про зміст зустрічі «Бабелю» розповіли джерела, які слухали розʼяснення посольства.

На брифінгу сказали, що:

радять американцям розглянути можливість виїхати з України зараз на комерційних рейсах чи будь-яким іншим доступним способом. Це пояснили тим, що в разі вторгнення працівники посольства не зможуть оперативно та в повному обсязі допомогти усім громадянам США. Рекомендацію переглянуть упродовж наступних 30 днів;

допоможуть купити квитки на рейс чи взяти позику, якщо у громадян зараз немає грошей;

американці, які вирішили залишитися в Україні, повинні продумати свій план дій на випадок вторгнення та сповістити про це своїх родичів у США;

усі американці повинні залишити свої дані у спеціальному реєстрі, аби посольство розуміло, скільки їх є в Україні;

посольство обіцяє регулярно надсилати оновлення щодо комерційних літаків. Зараз жодних обмежень на перельоти немає.

Також жінкам, які очікують на народження дитини від сурогатної матері в Україні, рекомендують звʼязатися з клініками, які надають таку послугу, щоб отримати від них план дій.

Джерела «Бабеля» в Офісі президента кажуть, що «в принципі поведінка американців є закономірною».

«США перестраховуються, виходять із того, що було в Афганістані. До того ж, якщо врахувати, що саме США найбільше говорять про можливу російську агресію та про те, що Росія може спробувати захопити нові території України, то було б дивно, якби посольство нічого не робило для безпеки американців та працівників посольства», — зазначило джерело.