Росія анонсувала військові навчання зі стрільбами танків і артилерії біля українського кордону

Росія 11 лютого проведе військові навчання в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на Міноборони РФ.

«Загалом у тактичних навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки», — йдеться в повідомленні.