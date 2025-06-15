Санкції проти РФ, обміни полоненими та загострення ситуації на Близькому Сході. Головне за тиждень

Цього тижня Україна та РФ провели чотири обміни військовополоненими, а ще Київ повернув декілька тисяч тіл загиблих українців. Президент Зеленський увів нові санкції проти росіян, а російські обʼєкти військово-промислового комплексу страждали від атак Сил оборони України. Тим часом на міжнародній арені загострилася ситуація між Іраном та Ізраїлем, а в Індії сталася авіакатастрофа, де загинула щонайменше 241 людина.

«Бабель» зібрав головні події тижня у світі та Україні й розповідає головне.

Обміни з РФ

Протягом тижня відбулося чотири обміни військовополоненими — 9, 10, 12 і 14 червня. Кількості звільнених з полону військових не розкриватимуть до завершення всього процесу. Президент України Володимир Зеленський каже, що обміни мають продовжитись наступного тижня — є така домовленість.

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За тиждень також в Україну повернули 4 812 тіл загиблих українців, серед них — полеглі військовослужбовці. Репатріацію проводили 11, 13, 14 та 15 червня.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих військових.

Удари по російському ВПК

Уночі 9 червня українські оборонці завдали удару по аеродрому, який російські війська використовують для обстрілів України. З нього злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Попередньо, під ударом були літаки МіГ-31 та Су-30/34.

У ніч на 11 червня Сили оборони вдарили по пороховому заводу та аеродрому, а також іще по кількох обʼєктах на території РФ. Зокрема, під атакою був Тамбовський пороховий завод. Вибухи також фіксували у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області РФ.

Уночі 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони пошкодили потужності нафтового холдингу «ННК» у Самарській області Росії.

Також під вогнем опинився комбінат у місті Невинномиськ Ставропольського краю РФ. А 15 червня Сили оборони України уразили завод з виробництва БпЛА в Єлабузі, що в російському Татарстані.