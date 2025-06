Санкції проти РФ, обміни полоненими та загострення ситуації на Близькому Сході. Головне за тиждень

Telegram / Zelenskiy / Official

Авіакатастрофа в Індії

Біля аеропорту міста Ахмедабад 13 червня розбився пасажирський літак з 242 пасажирами на борту — усі, крім одного, загинули. Літак упав на гуртожиток для медиків — точна кількість загиблих на землі досі невідома.

На місці інциденту продовжують розбори уламків та досі встановлюють точну кількість жертв і зіставляють зразки ДНК для підтвердження осіб загиблих.

Одразу після аварії The New Indian Express писав, що під час авіакатастрофи загинули майже 317 людей — тобто всі, хто був на борту, і ще 75 людей з гуртожитків. Раніше Reuters писало, що загинули не менше ніж 290 людей. Кількість жертв зросла до 279, написав 15 червня The Guardian. За даними BBC — до 270.

За даними медіа, перед авіакатастрофою пілот подавав диспетчерській службі сигнал про нездатність літака набрати тягу для зльоту. Проте офіційної версії про причини авіакатастрофи немає: на місці знайшли бортовий самописець, і зараз його розслідують слідчі.

Смертельне ДТП у Франції за участі українців

У Франції 13 червня сталася смертельна ДТП за участі автобуса, в якому їхали українці. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України. Станом на 14 червня в лікарнях перебували девʼять українських дітей.

Загалом в автобусі було 46 студентів і пʼять викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Вони поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм у Франції.

Інші події у світі, які ви могли пропустити:

Росія відмовилася від бойкоту та повертає своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання 2025 року. Раніше їх допустила Міжнародна федерація гімнастики.

Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT протягом кількох найближчих тижнів. Це знову зв’яже Сирію з глобальною економікою після 14 років війни та санкцій, які зробили її державою-ізгоєм.

У роботі чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI 10 червня стався масштабний збій по всьому світу.

У Придністровʼї 11 червня на 30 діб ввели надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання в регіон природного газу. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що РФ може посилити кризу в Придністров’ї, щоб вплинути на осінні парламентські вибори в Молдові.

Україна та Польща домовились про нові ексгумації на територіях двох країн.

У США 14 червня люди в 50 американських штатах, приблизно на 2 000 локацій, вийшли на протести проти політики президента Дональда Трампа. Акції назвали «Без королів».